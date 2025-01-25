Зеленский предложил поделиться углем с оставшимся без газа Приднестровьем

Украина готова удовлетворить энергетические потребности населения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), где нет отопления и электричества, и предлагает поставки угля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина готова предоставить уголь Молдовскому региону Приднестровья. Люди там нуждаются в помощи, потому что они уже страдают, потому что у них нет отопления, нет электричества», — заявил Зеленский в ходе пресс-конрференции. Его слова передает украинский telegram-канал УНИАН.
Зеленский подчеркнул, что Молдова столкнулась с созданным искусственно энергетическим кризисом, который, по его словам, был спровоцирован Москвой с целью повлиять на независимость страны и исход парламентских выборов. Президент Украины также указал на то, что в непризнанном Приднестровье уже используется украинский уголь. Он выразил готовность обсудить сниженные цены на ресурс в обмен на поставки электроэнергии.
Ранее тысячи жителей Приднестровья собрались на демонстрации у административной границы с Молдавией в таких городах, как Рыбница, Бендеры и Дубоссары, с требованием разрешить ввоз гуманитарного газа из России в непризнанную республику, сообщает «Национальная служба новостей». Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, передает «Национальная служба новостей».
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