Украина прекратила транзит российского газа

Министерство энергетики Украины сообщило о прекращении транспортировки российского газа через территорию своей страны. В ведомстве объяснили приостановку транзита интересами национальной безопасности.
«В 07.00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины», — написало Минэнерго Украины в своем telegram-канале. Киев оповестил об этом международных партнеров.
Ранее в 8:00 мск «Газпром» прекратил подачу газа через Украину. Компания лишилась технической и юридической возможности отправлять газ с помощью украинской стороны в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». «Газпром» указал на нежелание Украины продлевать договор с российской стороной.
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