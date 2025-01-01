Украина прекратила транзит российского газа

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Украина прекратила транзит российского газа в «интересах национальной безопасности»
Украина прекратила транзит российского газа в «интересах национальной безопасности» Фото:

Министерство энергетики Украины сообщило о прекращении транспортировки российского газа через территорию своей страны. В ведомстве объяснили приостановку транзита интересами национальной безопасности.

«В 07.00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины», — написало Минэнерго Украины в своем telegram-канале. Киев оповестил об этом международных партнеров.

Ранее в 8:00 мск «Газпром» прекратил подачу газа через Украину. Компания лишилась технической и юридической возможности отправлять газ с помощью украинской стороны в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». «Газпром» указал на нежелание Украины продлевать договор с российской стороной.

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Министерство энергетики Украины сообщило о прекращении транспортировки российского газа через территорию своей страны. В ведомстве объяснили приостановку транзита интересами национальной безопасности. «В 07.00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины», — написало Минэнерго Украины в своем telegram-канале. Киев оповестил об этом международных партнеров. Ранее в 8:00 мск «Газпром» прекратил подачу газа через Украину. Компания лишилась технической и юридической возможности отправлять газ с помощью украинской стороны в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». «Газпром» указал на нежелание Украины продлевать договор с российской стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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