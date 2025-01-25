Зеленский объяснил запрет на переговоры с РФ после слов Путина

Введение декрета на запрет по переговорам с Россией позволил «подавить сепаратизм» на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Я просто остановил сепаратизм в нашей стране. Тем, что запретил любым политическим деятелям на Украине проводить переговоры с российской стороной», — сказал Зеленский в ходе пресс-брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, прибывшей в Киев 25 января, его заявление публикуют украинские telegram-каналы.
Именно этот декрет является помехой для переговоров России и Украины, заявил за день до этого президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, данный запрет делает любые договоренности с Киевом юридически несостоятельными, поскольку таковые будут противозаконными, напоминает «Национальная служба новостей». Российский лидер также призвал Запад заставить Зеленского отменить этот запрет.
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