Зеленский объяснил запрет на переговоры с РФ после слов Путина

Зеленский заявил, что подавил сепаратизм на Украине с помощью декрета против РФ
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Зеленский раскрыл истинную цель декрета на запрет переговоров
Зеленский раскрыл истинную цель декрета на запрет переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Введение декрета на запрет по переговорам с Россией позволил «подавить сепаратизм» на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я просто остановил сепаратизм в нашей стране. Тем, что запретил любым политическим деятелям на Украине проводить переговоры с российской стороной», — сказал Зеленский в ходе пресс-брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, прибывшей в Киев 25 января, его заявление публикуют украинские telegram-каналы.

Именно этот декрет является помехой для переговоров России и Украины, заявил за день до этого президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, данный запрет делает любые договоренности с Киевом юридически несостоятельными, поскольку таковые будут противозаконными, напоминает «Национальная служба новостей». Российский лидер также призвал Запад заставить Зеленского отменить этот запрет. 

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Введение декрета на запрет по переговорам с Россией позволил «подавить сепаратизм» на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Я просто остановил сепаратизм в нашей стране. Тем, что запретил любым политическим деятелям на Украине проводить переговоры с российской стороной», — сказал Зеленский в ходе пресс-брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, прибывшей в Киев 25 января, его заявление публикуют украинские telegram-каналы. Именно этот декрет является помехой для переговоров России и Украины, заявил за день до этого президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, данный запрет делает любые договоренности с Киевом юридически несостоятельными, поскольку таковые будут противозаконными, напоминает «Национальная служба новостей». Российский лидер также призвал Запад заставить Зеленского отменить этот запрет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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