Киев опроверг приостановку помощи из США

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США ранее приостановили поддержку своих союзников на 90 дней
США ранее приостановили поддержку своих союзников на 90 дней Фото:

США продолжат поставлять военную помощь Украине, несмотря на сообщения о приостановке финансирования иностранных программ поддержки. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Военная помощь США для Украины продолжается. В частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — приводятся слова Коваленко в telegram-канале центра.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о приостановке всех программ иностранной помощи США на 90 дней. Целью решения является анализ, чтобы убедиться, что поддержка соответствует политическим целям новой администрации, передает «Царьград».

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США продолжат поставлять военную помощь Украине, несмотря на сообщения о приостановке финансирования иностранных программ поддержки. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. «Военная помощь США для Украины продолжается. В частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — приводятся слова Коваленко в telegram-канале центра. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о приостановке всех программ иностранной помощи США на 90 дней. Целью решения является анализ, чтобы убедиться, что поддержка соответствует политическим целям новой администрации, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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