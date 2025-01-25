Киев опроверг приостановку помощи из США

США продолжат поставлять военную помощь Украине, несмотря на сообщения о приостановке финансирования иностранных программ поддержки. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
«Военная помощь США для Украины продолжается. В частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — приводятся слова Коваленко в telegram-канале центра.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о приостановке всех программ иностранной помощи США на 90 дней. Целью решения является анализ, чтобы убедиться, что поддержка соответствует политическим целям новой администрации, передает «Царьград».
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