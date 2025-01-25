«Никаких вертолетов и медведей»: в Словакии хотят внести поправки в конституцию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении закрепить в конституции положение о признании только двух гендеров. По его словам, в республике должны признаваться только мужской и женский пол.
«Я пришел с инициативой включить в конституцию положение, которое будет констатировать, что Словакия определяет только два пола — мужчину и женщину <...> Никто не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем, а будет мужчина или женщина», — заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
Премьер Словакии отметил, что так уже поступил президент США Дональд Трамп после вступления в должность. Во время инаугурации американский лидер заявил, что отныне в Соединенных Штатах признают только два гендера — мужской и женский.
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