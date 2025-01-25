Укрепляет иммунитет и наполняет энергией: лучшие рецепты свекольных напитков от врача

Зима — время, когда наш организм особенно нуждается в витаминах и энергии. Врач-диетолог Василий Щебенко рекомендует включить в свой рацион полезные и вкусные свекольные напитки, которые помогут укрепить иммунитет, наполнить силами и сохранить здоровье в холодное время года. Подробнее о лучших рецептах напитков из свеклы, а также о их пользе — в материале URA.RU.
Польза свеклы
«Свекла — очень интересный овощ. Она очень полезная и питательная, так свекла укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма инфекциям и поддерживает энергетический баланс. Свекольные соки и смузи — хороший способ получить максимум пользы от этого овоща» — заверил врач-диетолог Василий Щебенко.
Топ-5 рецептов соков из свеклы
1. Свекольно-цитрусовый иммуностимулятор
«Смешайте 100 мл свекольного сока с соком 1 апельсина и 1/2 лимона. Этот яркий витаминный коктейль — настоящий щит для вашего иммунитета. Свекла и цитрусовые создают мощную синергию витаминов С, А, Е и фолиевой кислоты, помогая организму противостоять простудам и вирусам,» — отмечает диетолог.
2. Свекольно-яблочный напиток
Вам потребуются 1 свекла, 2 яблока и 1 см корня имбиря. Овощи и фрукты нужно помыть, очистить и пропустить через соковыжималку. «В нем полно витаминов, клетчатки и природных сахаров, они то и дадут заряд бодрости, повысят энергию. А имбирь еще и обеспечит согревающий эффект и поддержит иммунитет,» — говорит Василий Щебенко.
3. Свекольно-грушевый разогревающий смузи
Измельчите в блендере 1 свеклу, 1 грушу, 1 ст.л. меда и щепотку корицы. Перелейте в стакан и наслаждайтесь. «Этот пряный смузи не только вкусный, но и очень полезный. Он ускоряет обмен веществ, улучшает кровообращение и согревает изнутри,» — подчеркивает диетолог.
4. Свекольный детокс-фреш
Смешайте 50 мл свекольного сока, 25 мл сока сельдерея, сок половины лимона и щепотку молотого кайенского перца. «Надо помнить, что зимой организм очень нуждается в детоксикации. Вот такой шот из свеклы и других поможет очистить печень, улучшить пищеварение и активировать иммунную систему. Можно его пить и по утрам, самое время, кстати, чтобы получить заряд энергии на день,» — рекомендует Василий Щебенко.
5. Свекольно-ягодный антиоксидантный смузи
Смешайте в блендере 1 свеклу, горсть замороженной черники, 1 банан и 200 мл кокосового молока. «Черника — тоже ведь очень полезна. Их сочетание — мощные природные антиоксиданты, они даже могут замедлять старение. К тому же, этот смузи очень сытный и питательный,» — отмечает диетолог.
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