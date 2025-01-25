Маск обвинил Германию в тоталитаризме

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск обвинил правительство Германии в тоталитарном подходе к ограничению свободы слова. Бизнесмен заявил, что государство таким образом нарушает одну из основ демократии.
«Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно — если не невозможно — иметь настоящую демократию, потому что свобода слова — одна из основ демократии», — высказался Маск во время общения с членами правой партии «Альтернатива для Германии».
Маск раскритиковал правительство ФРГ за строгое наказание граждан, которые критикуют политиков и высказывают свое мнение в социальных сетях. Предприниматель назвал такой подход «безумием».
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