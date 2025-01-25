Маск обвинил Германию в тоталитаризме

Илон Маск обвинил правительство Германии в тоталитарном подходе к свободе слова
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Маск обвинил правительство ФРГ в тоталитарном подходе к ограничению свободы слова
Маск обвинил правительство ФРГ в тоталитарном подходе к ограничению свободы слова Фото:

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск обвинил правительство Германии в тоталитарном подходе к ограничению свободы слова. Бизнесмен заявил, что государство таким образом нарушает одну из основ демократии. 

«Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно — если не невозможно — иметь настоящую демократию, потому что свобода слова — одна из основ демократии», — высказался Маск во время общения с членами правой партии «Альтернатива для Германии». 

Маск раскритиковал правительство ФРГ за строгое наказание граждан, которые критикуют политиков и высказывают свое мнение в социальных сетях. Предприниматель назвал такой подход «безумием». 

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Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск обвинил правительство Германии в тоталитарном подходе к ограничению свободы слова. Бизнесмен заявил, что государство таким образом нарушает одну из основ демократии.  «Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно — если не невозможно — иметь настоящую демократию, потому что свобода слова — одна из основ демократии», — высказался Маск во время общения с членами правой партии «Альтернатива для Германии».  Маск раскритиковал правительство ФРГ за строгое наказание граждан, которые критикуют политиков и высказывают свое мнение в социальных сетях. Предприниматель назвал такой подход «безумием». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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