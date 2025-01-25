Пашинян рассказал, что может спасти армянскую диаспору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил озабоченность по поводу эмиграции армян из диаспоры, которые перестают ассоциировать себя с армянским народом. По мнению премьера, нужно, чтобы армяне в любой точке мира воспринимали Армению как родину.
«Человек, будучи армянином по происхождению, на армянском не говорит, на армянском не читает, не живет по армянским традициям — это эмиграция... Единственный вариант спасти диаспору — это чтобы армяне в любой части мира воспринимали Армению как родину», — заявил Пашинян на встрече с армянской общиной Швейцарии. Слова приводит «Новости-Армения».
Пашинян подчеркнул, что проблема эмиграции не только внутри страны, но и среди армян за рубежом требует особого внимания. Он выразил шок от того, что некоторые армяне за границей воспринимают другие страны, например Ливан, как свою родину.
В новогоднем обращении к гражданам Пашинян представил новую идеологию развития страны, основанную на принципах «реальной» республики в пределах территории бывшей Армянской ССР. В своем выступлении он подчеркнул необходимость отказаться от многовековых стремлений и страданий, сосредоточив внимание на благосостоянии и прогрессе национального государства.
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