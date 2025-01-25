Хегсет вступил в должность министра обороны США

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Хегсет пользуется уважением среди американских военнослужащих
Хегсет пользуется уважением среди американских военнослужащих Фото:

Заместитель президента США Джеймс Дэвид Вэнс провел церемонию принятия присяги Питом Хегсетом, который вступил в должность министра обороны США. Об этом сообщают журналисты пресс-пула Белого дома.

«Министр обороны Пит Хегсет. Ветеран боевых действий и защитник интересов ветеранов Америки, Хегсет совсем недавно был соведущим программы FOX & Friends Weekend на канале FOX News», — сообщается на сайте Белого дома. На церемонии Вэнс подчеркнул, что новый руководитель Пентагона пользуется уважением среди американских военнослужащих, участвующих в боевых операциях.

В пятницу Сенат Конгресса одобрил кандидатуру Хегсета на должность министра обороны. Голоса сенаторов разделились, и Вэнс, используя свое конституционное право как председатель верхней палаты Конгресса, сделал решающий выбор в его пользу.

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Заместитель президента США Джеймс Дэвид Вэнс провел церемонию принятия присяги Питом Хегсетом, который вступил в должность министра обороны США. Об этом сообщают журналисты пресс-пула Белого дома. «Министр обороны Пит Хегсет. Ветеран боевых действий и защитник интересов ветеранов Америки, Хегсет совсем недавно был соведущим программы FOX & Friends Weekend на канале FOX News», — сообщается на сайте Белого дома. На церемонии Вэнс подчеркнул, что новый руководитель Пентагона пользуется уважением среди американских военнослужащих, участвующих в боевых операциях. В пятницу Сенат Конгресса одобрил кандидатуру Хегсета на должность министра обороны. Голоса сенаторов разделились, и Вэнс, используя свое конституционное право как председатель верхней палаты Конгресса, сделал решающий выбор в его пользу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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