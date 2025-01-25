В Санкт-Петербурге ученицу «академии переговоров» изнасиловали после выпускного

В Санкт-Петербурге ученица академии по обучению навыкам переговоров, которую создал известный бизнес-тренер Игорь Рызов, выдвинула обвинение в изнасиловании в адрес одного из учащихся этой же академии. Об этом она рассказала telegram-каналу «Осторожно, новости».
«По словам Кристины, она помнит, как мужчина лез к ней в трусы и как начался половой акт — после этого она потеряла сознание», — передает telegram-канал. Девушка также рассказала, что после того как сообщила о случившемся организаторам, ей было предложено прекратить посещение курсов Рызова. Тем временем, предполагаемый насильник Андрей продолжил обучение.
Кристина заявила, что 18 декабря, после мероприятия по случаю выпуска в Москве, 52-летний мужчина по имени Андрей пригласил ее на ужин. В кафе, по ее словам, он напоил девушку водкой. После этого Андрей отнес ее в бессознательном состоянии в близлежащую гостиницу. Там, по словам Кристины, началось сексуальное насилие, после которого она потеряла сознание. Проснувшись, Кристина поехала в аэропорт Шереметьево, где заметила отсутствие зарядного устройства, банковской карты и паспорта.
По возвращении в Санкт-Петербург девушка обратилась с заявлением в полицию. Отмечается, что ей было отказано в проведении судебно-медицинской экспертизы, однако врач-гинеколог подтвердил факт сексуального контакта. Кристина указала, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело по ее заявлению. В свою очередь, Андрей заявил, что девушка была пьяна и вела себя неадекватно, а он лишь пытался помочь ей прийти в себя.
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