В Германии началась акция протеста

NTV: в Кельне 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ
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В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ
В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ Фото:

В немецком городе Кельн к акции протеста против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) присоединились около 20 тысяч человек. Об этом сообщает немецкое телевидение.

«Несмотря на дождливую погоду, в Кельне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15-20 тысяч человек», — передает телеканал NTV. Сообщается, что участники протеста митингуют против правой партии «Альтернатива для Германии», кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца и их планов по ужесточению миграционной политики.

Журналисты сообщают, что Кельн — не единственный город, где проходят протесты. По данным СМИ подобные акции могут состояться в Берлине, а также Зигене и Мюнстере. 

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В немецком городе Кельн к акции протеста против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) присоединились около 20 тысяч человек. Об этом сообщает немецкое телевидение. «Несмотря на дождливую погоду, в Кельне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15-20 тысяч человек», — передает телеканал NTV. Сообщается, что участники протеста митингуют против правой партии «Альтернатива для Германии», кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца и их планов по ужесточению миграционной политики. Журналисты сообщают, что Кельн — не единственный город, где проходят протесты. По данным СМИ подобные акции могут состояться в Берлине, а также Зигене и Мюнстере. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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