В Германии началась акция протеста

В немецком городе Кельн к акции протеста против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) присоединились около 20 тысяч человек. Об этом сообщает немецкое телевидение.
«Несмотря на дождливую погоду, в Кельне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15-20 тысяч человек», — передает телеканал NTV. Сообщается, что участники протеста митингуют против правой партии «Альтернатива для Германии», кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца и их планов по ужесточению миграционной политики.
Журналисты сообщают, что Кельн — не единственный город, где проходят протесты. По данным СМИ подобные акции могут состояться в Берлине, а также Зигене и Мюнстере.
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