Россиянам станет проще поступить в вузы

Российские вузы увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год. Представители высших учебных заведений сообщают журналистам, что подобный рост составил примерно 11-18%, что значительно облегчит шансы для поступления в вуз.
«Общее количество бюджетных мест в вузе по всем уровням образования увеличилось на 18% в сравнении с 2024 годом. Количество внебюджетных мест в рамках приемной кампании 2025 также увеличилось», — подчеркнул проректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Алексей Никулин в разговоре с ТАСС. Причем на новые бюджетные места могут претендовать абитуриенты, поступающие как на бакалавриат, так и на магистратуру и специалитет.
Также об увеличении бюджетных мест рассказали в пресс-службе Российским государственный гуманитарный университет (РГГУ). По сравнению с прошлым годом таких мест стало больше на 500. Примерно на 300 бюджетных мест стало больше и в Российском университете дружбы народов (РУДН). Наибольшее количество бюджетных мест предоставлено по направлениям точных, технических и естественных наук.
В 2025 году также вступят в силу новые правила целевого приема в высшие и средние специальные учебные заведения России. Нововведения позволят работодателям выбирать наиболее успешных и мотивированных кандидатов для целевого обучения, а абитуриентам облегчат процесс поиска спонсоров для финансирования их учебы, рассказали эксперты в разговоре с URA.RU.
Многие вузы также начали вводить собственные экзамены взамен ЕГЭ, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отмечал, что сейчас в вузах РФ обучаются около восьми миллионов студентов, сообщает RT.
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