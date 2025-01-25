25 января 2025

В двух аэропортах России ввели ограничения

Аэропорты Ижевска и Казани ввели временные ограничения на полеты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорты Казани и Ижевска приостановили авиаперелеты
Аэропорты Казани и Ижевска приостановили авиаперелеты Фото:

В аэропортах Ижевска и Казани введены временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация, отмечая. что меры введены для обеспечения безопасности. 

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск и Казань», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Экипажи и авиадиспетчеры делают все для обеспечения безопасности пассажиров. добавили в ведомстве.

На днях также сообщалось о приостановке перелетов в данных воздушных гаванях из-за прилетов вражеских дронов. Тогда украинские беспилотники пытались ударить по промышленным объектам Казани. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропортах Ижевска и Казани введены временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация, отмечая. что меры введены для обеспечения безопасности.  «Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск и Казань», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Экипажи и авиадиспетчеры делают все для обеспечения безопасности пассажиров. добавили в ведомстве. На днях также сообщалось о приостановке перелетов в данных воздушных гаванях из-за прилетов вражеских дронов. Тогда украинские беспилотники пытались ударить по промышленным объектам Казани. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...