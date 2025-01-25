В двух аэропортах России ввели ограничения

В аэропортах Ижевска и Казани введены временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация, отмечая. что меры введены для обеспечения безопасности.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск и Казань», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Экипажи и авиадиспетчеры делают все для обеспечения безопасности пассажиров. добавили в ведомстве.
На днях также сообщалось о приостановке перелетов в данных воздушных гаванях из-за прилетов вражеских дронов. Тогда украинские беспилотники пытались ударить по промышленным объектам Казани.
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