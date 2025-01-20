ВСУ попытались атаковать промпредприятия Татарстана: карта СВО на 20 января

ВСУ утром 20 января атаковали при помощи дронов Татарстан. На данный момент временно приостановлена работа аэропортов Казани и Ижевска. Всего за ночь был сбит 31 БПЛА. На линии боевого соприкосновения продолжаются бои в Часовом Яре и в районе Покровска. Интерактивная карта спецоперации РФ на Украине, а также ударов ВСУ на 20 января — в материале URA.RU.
Атака беспилотников ВСУ
Временно введены ограничения на работу аэропорта в Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Также ограничения действуют в аэропортах Нижнекамска и Ижевска.
Утром была предпринята попытка атаки беспилотников ВСУ на промышленные предприятия Казани, но все дроны были успешно уничтожены, жертв и разрушений не зафиксировано. Экстренные службы продолжают работать на месте, а предприятия и учебные учреждения функционируют в обычном режиме.
В течение ночи средства ПВО сбили 31 украинский беспилотный летательный аппарат в разных регионах. Есть информация о падении обломков БПЛА на окраине Калуги, но возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
В Белгородской области под ударами оказалось Шебекино, а также село Муром. В Краснояружском районе два БПЛА-камикадзе нанесли удар по селу Графовка. В Черемошном, расположенном в Белгородском районе, дрон атаковал легковой автомобиль, что также привело к последствиям. Кроме того, село Тишанка в Волоконовском районе стало объектом украинского обстрела, что подчеркивает напряженную обстановку в регионе.
Харьковское направление
Российские войска нанесли удар по Богодухову в Харьковской области, где сосредоточены силы ВСУ перед отправкой на передовую. По информации координатора пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, взрывы прогремели в районе бывшей воинской части города.
Также поступила информация о том, что в Сумской области были нанесены удары по месту размещения украинских вооруженных сил, погибли около 18 военнослужащих, а 30 получили ранения. Поврежден и полевой аэродром, который использовался для запуска беспилотных летательных аппаратов.
Запорожское направление
По информации telegram-канала WarGonzo, сохраняется стабильная обстановка на линии боевого столкновения. Позиционные бои продолжаются на нескольких участках, обе стороны активно используют средства дальнего поражения.
ВСУ усиливают свои позиции с помощью иностранных наемников и переброски техники, которая становится основной целью российской артиллерии, дронов и авиации. ВС РФ нанесли удары по позициям украинской армии в районе Темировки, а ВСУ ответили артиллерийским обстрелом здания суда в Васильевке, пишет telegram-канал «Два майора».
Курское направление
ВС РФ продолжают вести активные боевые действия. Группировка «Север» сообщает о продвижении к хутору Никольский и деревне Куриловка, в то время как ВСУ сосредоточивают свои силы в Судже и Мартыновке. Встречные бои продолжаются на нескольких участках, и ВСУ накапливают резервы в Судже для возможной контратаки.
Донецкое направление
Российские войска продолжают отрезать ВСУ в Великой Новоселке, ведя штурм с трех направлений. Украинский гарнизон оказался в полуокружении, и все основные пути отхода теперь под контролем ВС РФ. Севернее Курахово российские силы улучшают позиции и выравнивают фронт, при этом продолжается штурм Дачного на западе от Курахово.
Бои также идут в районе Зеленовки. Северо-западнее Курахово войска России выравнивают линию фронта на участке Петропавловка-Шевченко, а юго-западнее продолжаются бои за Дачное. Также идут столкновения вдоль лесополос севернее и северо-восточнее Сухих Ялов.
Часовоярское направление
В Часов Яре, после взятия Огнеупорного завода, бои переместились в микрорайон «Новосеверный». На юге продолжаются тяжелые бои за жилую застройку. Российские войска продолжают наступление в Часов Яре, успешно выбивая украинских военных с их позиций.
Покровское направление
Российские войска достигают успеха в Котлино и Удачном, что, по информации telegram-канала «Два майора» свидетельствует о том, что ВС РФ удается осуществить намеченный план по обходу Покровска с юго-западной стороны. ВСУ уже признают потерю контроля над шахтой «№2» ШУ «Покровское», что указывает на дальнейшее ослабление их позиций в этом регионе.
Удары ВСУ
По информации сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, ВСУ атаковали Херсонскую область. Удар был нанесен в 8:20, когда местные ученики шли в школу в селе Бехтеры Голопристанского округа. Пострадали трое детей, двое охранников и директор школы, все они доставлены в больницу.
В результате артиллерийского обстрела центра Горловки пострадали восемь мирных жителей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Игорь Приходько.
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