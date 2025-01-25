В Белоруссии проходят выборы президента

В Беларуси 26 января проходят выборы президента Республики. Избирательные участки по всей стране открылись в 8 утра. Об этом сообщает Белта.
«Для избирателей оборудованы три кабинки для голосования, есть кабинка голосования для людей с ограниченными возможностями со всем необходимым: лупа, накладка со шрифтом Брайля», — рассказала журналистам председатель одной из участковых комиссий Галина Колентионова. Она отметила также, что у избирателей есть возможность проголосовать и на дому.
Помимо основных процедур голосования, в день выборов в Минске на избирательных участках проходят концерты. Итоги выборов президента Беларуси будут установлены Центральной избирательной комиссией не позднее 5 февраля. В преддверии выборов в стране массово сообщалось о сбоях в работе интернета.
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