25 января 2025

В Белоруссии проходят выборы президента

© Служба новостей «URA.RU»
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В Беларуси проходят президентские выборы
В Беларуси проходят президентские выборы Фото:

В Беларуси 26 января проходят выборы президента Республики. Избирательные участки по всей стране открылись в 8 утра. Об этом сообщает Белта.

«Для избирателей оборудованы три кабинки для голосования, есть кабинка голосования для людей с ограниченными возможностями со всем необходимым: лупа, накладка со шрифтом Брайля», — рассказала журналистам председатель одной из участковых комиссий Галина Колентионова. Она отметила также, что у избирателей есть возможность проголосовать и на дому. 

Помимо основных процедур голосования, в день выборов в Минске на избирательных участках проходят концерты. Итоги выборов президента Беларуси будут установлены Центральной избирательной комиссией не позднее 5 февраля. В преддверии выборов в стране массово сообщалось о сбоях в работе интернета.

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В Беларуси 26 января проходят выборы президента Республики. Избирательные участки по всей стране открылись в 8 утра. Об этом сообщает Белта. «Для избирателей оборудованы три кабинки для голосования, есть кабинка голосования для людей с ограниченными возможностями со всем необходимым: лупа, накладка со шрифтом Брайля», — рассказала журналистам председатель одной из участковых комиссий Галина Колентионова. Она отметила также, что у избирателей есть возможность проголосовать и на дому.  Помимо основных процедур голосования, в день выборов в Минске на избирательных участках проходят концерты. Итоги выборов президента Беларуси будут установлены Центральной избирательной комиссией не позднее 5 февраля. В преддверии выборов в стране массово сообщалось о сбоях в работе интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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