Правительство выделило 1,5 млрд на ликвидацию последствий разлива мазута

Правительство России выделило из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий аварии с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Это решение было принято после крушения танкеров, произошедшего 15 декабря 2024 года.
«Из резервного фонда правительства выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано», — сообщается на официальном сайте властей.
Выделенные средства будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения необходимых ликвидационных работ. В частности, планируется утилизация и обезвреживание загрязненного песка, а также восстановление пляжных территорий. Эти меры призваны минимизировать экологические последствия аварии и помочь в восстановлении нормальной жизни региона.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за сильного шторма. В результате инцидента погиб один человек, а из поврежденных судов в море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Накануне в правительстве сообщили о завершении откачки мазута из части танкера «Волгонефть-239».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.