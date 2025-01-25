В правительстве сообщили о завершении откачки мазута из части танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока завершили откачку мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер Виталий Савельев.
«Специалисты Морспасслужбы Минтранса России раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера „Волгонефть-239“», — приводит слова Савельева официальный telegram-канал правительства РФ. Кроме того, уже началась зачистка танков судна для разделки и дальнейшей утилизации.
С 19 по 25 января произошла перекачка примерно 1,5 тысячи тонн мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» в битумовозы. Далее этот груз был перегружен в 20 железнодорожных цистерн.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма. В результате этого погиб один человек. Также в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение серьезно повлияло на черноморское побережье Краснодарского края, где был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ранее URA.RU рассказало о том, как происходил процесс откачки мазута.
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