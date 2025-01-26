Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы

Лукашенко проголосовал на избирательном участке
У президента Беларуси Александра Лукашенко не было желания участвовать в предстоящих президентских выборах. Об этом он рассказал во время посещения избирательного участка.
«Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — передает слова Лукашенко ТАСС. Действующий президент проголосовал на избирательном участке в Минске.
В Беларуси 26 января начались президентские выборы. Александр Лукашенко стремится переизбраться на седьмой срок.
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