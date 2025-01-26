Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы

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Лукашенко проголосовал на избирательном участке
Лукашенко проголосовал на избирательном участке Фото:

У президента Беларуси Александра Лукашенко не было желания участвовать в предстоящих президентских выборах. Об этом он рассказал во время посещения избирательного участка.

«Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — передает слова Лукашенко ТАСС. Действующий президент проголосовал на избирательном участке в Минске.

В Беларуси 26 января начались президентские выборы. Александр Лукашенко стремится переизбраться на седьмой срок.

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У президента Беларуси Александра Лукашенко не было желания участвовать в предстоящих президентских выборах. Об этом он рассказал во время посещения избирательного участка. «Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — передает слова Лукашенко ТАСС. Действующий президент проголосовал на избирательном участке в Минске. В Беларуси 26 января начались президентские выборы. Александр Лукашенко стремится переизбраться на седьмой срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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