«Выкобенивался, как мог»: Лукашенко жестко прошелся по Зеленскому

Лукашенко: Зеленский на переговорах с РФ сильно выкобенивался
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко рассказал, как Зеленский «выкобенивался» на переговорах с Россией
Лукашенко рассказал, как Зеленский «выкобенивался» на переговорах с Россией Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко осудил поведение главы Украины Владимира Зеленского во время переговоров с Россией, прошедших в 2022 году. Глава республики заявил, что его украинский коллега «выкобенивался».

«Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — рассказал Лукашенко на пресс-конференции журналистам. Он отметил, что просил представителей России не уезжать с переговоров, чтобы их не обвинили в срыве мероприятия. 

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Президент Беларуси Александр Лукашенко осудил поведение главы Украины Владимира Зеленского во время переговоров с Россией, прошедших в 2022 году. Глава республики заявил, что его украинский коллега «выкобенивался». «Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — рассказал Лукашенко на пресс-конференции журналистам. Он отметил, что просил представителей России не уезжать с переговоров, чтобы их не обвинили в срыве мероприятия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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