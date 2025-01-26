«Выкобенивался, как мог»: Лукашенко жестко прошелся по Зеленскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко осудил поведение главы Украины Владимира Зеленского во время переговоров с Россией, прошедших в 2022 году. Глава республики заявил, что его украинский коллега «выкобенивался».
«Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — рассказал Лукашенко на пресс-конференции журналистам. Он отметил, что просил представителей России не уезжать с переговоров, чтобы их не обвинили в срыве мероприятия.
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