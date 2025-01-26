Село Зеленое в ДНР освободили от ВСУ

ВС РФ освободили Зеленое в ДНР
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ВС РФ освободили населенный пункт Зеленое в ДНР
ВС РФ освободили населенный пункт Зеленое в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции освободили село Зеленое, расположенное в Донецкой Народной республики (ДНР). Об ВС РФ доложили в Минобороны.

«Российские войска освободили Зеленое в ДНР», — сказано в сводке военного ведомства. Информация размещена в официальном telegram-канале Минобороны. 

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Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции освободили село Зеленое, расположенное в Донецкой Народной республики (ДНР). Об ВС РФ доложили в Минобороны. «Российские войска освободили Зеленое в ДНР», — сказано в сводке военного ведомства. Информация размещена в официальном telegram-канале Минобороны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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