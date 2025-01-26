Село Зеленое в ДНР освободили от ВСУ

ВС РФ освободили населенный пункт Зеленое в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции освободили село Зеленое, расположенное в Донецкой Народной республики (ДНР). Об ВС РФ доложили в Минобороны.
«Российские войска освободили Зеленое в ДНР», — сказано в сводке военного ведомства. Информация размещена в официальном telegram-канале Минобороны.
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