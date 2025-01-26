Что войдет в план Трампа по завершению СВО

Дипломаты Европы и Киева получили план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на собственные источники.
Согласно плану, опубликованному в статье, в начале февраля Трамп намерен обсудить его с президентом России Владимиром Путиным и только потом — с представителями Украины. После этого Трамп планирует заставить Владимира Зеленского снять запрет на переговоры с Россией.
Украинское издание передает, что президент США Дональд Трамп хочет вывести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области к 20 апреля. А выборы нового президента Украины назначить на конец августа 2025 года.
В офисе Зеленского опровергли информацию о получении плана Дональда Трампа. Глава офиса Андрей Ермак назвал эти данные «вбросом». «Никаких „мирных планов“ за „100 дней“, [опубликованных] в медиа, не существует в реальности», — написал Ермак в соцсетях.
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