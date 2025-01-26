Появились кадры затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212»

Спасатели МЧС обследовали корпус затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212». Кадры операции опубликовали в оперативном штабе Краснодарского края.
«„Волгонефть-212“ на глубине 15 метров и ниже. Спасатели МЧС обследовали корму затонувшего танкера», — говорится в сообщении официального telegram-канала оперштаба. Там добавили, что съемка была произведена с помощью телеуправляемого подводного аппарата. Протечек мазута с танкера не зафиксировано. Грунт вокруг судна остается чистым.
«Волгонефть-212» затонул 15 декабря 2024 года, в результате чего один человек погиб. Судно разломилось на две части всего за десять минут во время крушения. Глава компании «Кама Шиппинг», которой принадлежит судно, Лариса Фролова подчеркнула, что танкер был способен плавать в прибрежных морских водах и опровергла слухи о его предназначении только для рек, передает «Ридус». В результате крушения в Черное море попало около 9,2 тысячи тонн мазута. На данный момент проведены работы по очистке более 300 километров побережья, собрано свыше 175 тонн загрязненного грунта.
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