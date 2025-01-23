Механик затонувшего «Волгонефть-212» рассказал, как танкер разломился на части

Судно «Волгонефть-212» в момент крушения разломилось на две части примерно за десять минут. Об этом рассказал механик затонувшего 15 декабря танкера Алексей Татаринов.
«Примерно в 8:30 я доложил, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно 10 минут — в 8:40 — судно переломилось на две части в районе грузовых танков», — рассказал Татаринов в беседе с «РБК Пермь». Он подчеркнул, что утром 15 декабря ветер и волнение моря были сильными.
По словам Татаринова, крушение случилось из-за резкого ухудшения погоды, которая не соответствовала прогнозу. Он отметил, что экипаж не допустил ошибок и действовал по инструкции, что помогло избежать больших жертв.
Позже танкер «Волгонефть-212» подал сигнал бедствия и запросил помощь. Была объявлена тревога, и началась эвакуация экипажа. Капитан пытался переместить корму на мелководье, но не смог из-за того, что судно начало крениться и винты вышли из воды.
Крушение двух судов, произошедшее в середине декабря, повлекло за собой серьезное загрязнение пляжей Черного моря. Как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, для того, чтобы восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани, понадобится около 840 тысяч кубов песка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.