ВСУ атаковали центр Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Максим Пухов.
«Сегодня второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе», — написал Пухов в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Врио главы города призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие, быть внимательнее и осторожнее.
«Задача таких атак — нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан <...> Зло, уверен, будет искоренено и наказано. Победа будет за нами!» — написал Пухов.
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