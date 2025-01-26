ВСУ атаковали центр Энергодара

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ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Максим Пухов.

«Сегодня второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе», — написал Пухов в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Врио главы города призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие, быть внимательнее и осторожнее. 

«Задача таких атак — нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан <...> Зло, уверен, будет искоренено и наказано. Победа будет за нами!» — написал Пухов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Максим Пухов. «Сегодня второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе», — написал Пухов в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Врио главы города призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие, быть внимательнее и осторожнее.  «Задача таких атак — нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан <...> Зло, уверен, будет искоренено и наказано. Победа будет за нами!» — написал Пухов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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