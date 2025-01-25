25 января 2025
24 января 2025

Где в Тюмени купить квартиру, меньше ста тысяч рублей за квадрат

В Тюмени в двух районах цена за квадрат составляет меньше ста тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Только в двух районах города цена за квадрат составляет меньше ста тысяч рублей
Только в двух районах города цена за квадрат составляет меньше ста тысяч рублей Фото:

В Тюмени в Патрушева и 3-й Заречный микрорайон продаются квартиры, где цена за квадратный метр составляет меньше ста тысяч рублей. Речь идет о жилье в новостройках. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. 3-й Заречный микрорайон, цена — 95 558 рублей. Патрушева — 97 886 рублей», — сказано в отчете аналитиков.

В 2024 году жилье в Тюмени подорожало 16%. Речь идет об аренде, квартирах в новостройке и на вторичном рынке.

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В Тюмени в Патрушева и 3-й Заречный микрорайон продаются квартиры, где цена за квадратный метр составляет меньше ста тысяч рублей. Речь идет о жилье в новостройках. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи». «Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. 3-й Заречный микрорайон, цена — 95 558 рублей. Патрушева — 97 886 рублей», — сказано в отчете аналитиков. В 2024 году жилье в Тюмени подорожало 16%. Речь идет об аренде, квартирах в новостройке и на вторичном рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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