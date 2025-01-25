Где в Тюмени купить квартиру, меньше ста тысяч рублей за квадрат

Только в двух районах города цена за квадрат составляет меньше ста тысяч рублей
В Тюмени в Патрушева и 3-й Заречный микрорайон продаются квартиры, где цена за квадратный метр составляет меньше ста тысяч рублей. Речь идет о жилье в новостройках. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. 3-й Заречный микрорайон, цена — 95 558 рублей. Патрушева — 97 886 рублей», — сказано в отчете аналитиков.
В 2024 году жилье в Тюмени подорожало 16%. Речь идет об аренде, квартирах в новостройке и на вторичном рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!