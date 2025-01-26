Журналист из Кипра высмеял Зеленского

Журналист Христофору раскритиковал заявления Зеленского о транзите газа в Европу
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У Зеленского есть только два варианта для транзита газа в Европу, заявил Христофору
У Зеленского есть только два варианта для транзита газа в Европу, заявил Христофору Фото:

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял заявление украинского лидера Владимира Зеленского о транзите газа из Азербайджана в Европу через Украину. Он задался вопросом, как именно будет осуществляться этот транзит.

«Как именно будет осуществляться транзит газа из Азербайджана по украинскому трубопроводу в Европу?» — написал Христофору в соцсети Х. Он добавил, что есть лишь два варианта транзита — через Россию или Грузию и Черное море.

Во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, Зеленский сообщил о переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно возможности транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему. В конце 2024 года Киев принял решение не продлевать контракт на поставки российского газа, что привело к прекращению его транзита компанией «Газпром», передает «Национальная служба новостей». На сегодняшний день единственным источником российского газа, доступного для Европы, остался «Балканский поток».

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Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял заявление украинского лидера Владимира Зеленского о транзите газа из Азербайджана в Европу через Украину. Он задался вопросом, как именно будет осуществляться этот транзит. «Как именно будет осуществляться транзит газа из Азербайджана по украинскому трубопроводу в Европу?» — написал Христофору в соцсети Х. Он добавил, что есть лишь два варианта транзита — через Россию или Грузию и Черное море. Во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, Зеленский сообщил о переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно возможности транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему. В конце 2024 года Киев принял решение не продлевать контракт на поставки российского газа, что привело к прекращению его транзита компанией «Газпром», передает «Национальная служба новостей». На сегодняшний день единственным источником российского газа, доступного для Европы, остался «Балканский поток».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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