Журналист из Кипра высмеял Зеленского

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял заявление украинского лидера Владимира Зеленского о транзите газа из Азербайджана в Европу через Украину. Он задался вопросом, как именно будет осуществляться этот транзит.
«Как именно будет осуществляться транзит газа из Азербайджана по украинскому трубопроводу в Европу?» — написал Христофору в соцсети Х. Он добавил, что есть лишь два варианта транзита — через Россию или Грузию и Черное море.
Во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, Зеленский сообщил о переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно возможности транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему. В конце 2024 года Киев принял решение не продлевать контракт на поставки российского газа, что привело к прекращению его транзита компанией «Газпром», передает «Национальная служба новостей». На сегодняшний день единственным источником российского газа, доступного для Европы, остался «Балканский поток».
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