Bloomberg: Зеленский заявил, что Украина готова к транзиту газа из Азербайджана

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к транзиту газа из Азербайджана. Контракт, по его словам, можно заключить в кратчайшие сроки, если соглашение будет достигнуто.
«Мы можем использовать нашу инфраструктуру» для транзита азербайджанского газа», — заявил Зеленский во время встречи с президентом Молдовы Сайей Санду. Его слова передает американское издание Bloomberg. Зеленский подчеркнул, контракт удастся подписать быстро, если «будет политическая воля». Он подчеркнул, что обсудил тему поставки газа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, их встреча прошла в Давосе.
Кроме того, во время встречи с Санду Зеленский заявил, что Украина готова удовлетворить энергетические потребности населения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), где нет отопления и электричества. Глава Украины предложил отправить в регион Молдовы уголь.
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