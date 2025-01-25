Bloomberg: Зеленский заявил, что Украина готова к транзиту газа из Азербайджана

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Украина готова к транзиту природного газа из Азербайджана в Европу, заявил Зеленский
Украина готова к транзиту природного газа из Азербайджана в Европу, заявил Зеленский Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к транзиту газа из Азербайджана. Контракт, по его словам, можно заключить в кратчайшие сроки, если соглашение будет достигнуто. 

«Мы можем использовать нашу инфраструктуру» для транзита азербайджанского газа», — заявил Зеленский во время встречи с президентом Молдовы Сайей Санду. Его слова передает американское издание Bloomberg. Зеленский подчеркнул, контракт удастся подписать быстро, если «будет политическая воля». Он подчеркнул, что обсудил тему поставки газа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, их встреча прошла в Давосе.

Кроме того, во время встречи с Санду Зеленский заявил, что Украина готова удовлетворить энергетические потребности населения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), где нет отопления и электричества. Глава Украины предложил отправить в регион Молдовы уголь. 

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к транзиту газа из Азербайджана. Контракт, по его словам, можно заключить в кратчайшие сроки, если соглашение будет достигнуто.  «Мы можем использовать нашу инфраструктуру» для транзита азербайджанского газа», — заявил Зеленский во время встречи с президентом Молдовы Сайей Санду. Его слова передает американское издание Bloomberg. Зеленский подчеркнул, контракт удастся подписать быстро, если «будет политическая воля». Он подчеркнул, что обсудил тему поставки газа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, их встреча прошла в Давосе. Кроме того, во время встречи с Санду Зеленский заявил, что Украина готова удовлетворить энергетические потребности населения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), где нет отопления и электричества. Глава Украины предложил отправить в регион Молдовы уголь. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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