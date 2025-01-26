У побережья Камчатки произошло землетрясение

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Магнитуда землетрясения составила 5,5 балла
Магнитуда землетрясения составила 5,5 балла Фото:

В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Информацию передают специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН.

«Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского», — сообщается на сайте геофизической службы РАН. Отмечается, что очаг залегал на глубине 48 километров.

Землетрясение 5,5 баллов считается умеренно сильным. Могут наблюдаться легкие разрушения.

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В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Информацию передают специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН. «Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского», — сообщается на сайте геофизической службы РАН. Отмечается, что очаг залегал на глубине 48 километров. Землетрясение 5,5 баллов считается умеренно сильным. Могут наблюдаться легкие разрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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