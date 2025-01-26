У побережья Камчатки произошло землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 5,5 балла
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Информацию передают специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН.
«Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского», — сообщается на сайте геофизической службы РАН. Отмечается, что очаг залегал на глубине 48 километров.
Землетрясение 5,5 баллов считается умеренно сильным. Могут наблюдаться легкие разрушения.
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