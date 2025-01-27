Спецпредставителя губернатора ЯНАО в ДНР сменит его коллега, знакомый местным жителям. Инсайд

Спецпредставитель губернатора Артюхова в Волновахе Кусенко вернется на Ямал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кусенко уехал работать в Волноваху из ЯНАО в сентябре 2023 года
Кусенко уехал работать в Волноваху из ЯНАО в сентябре 2023 года Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует рокировку в окружном правительстве. По словам собеседников агентства в окружном политистеблишменте, действующий спецпред главы региона в Волновахском районе (подшефный муниципалитет Ямала в ДНР) Александр Кусенко вернется в округ на должность главы регионального спортивного департамента — место Кусенко займет один из его коллег — кандидатура пока обсуждается.

«Артюхов считает, что его представитель в Волновахе должен быть хорошо знаком местным, пользоваться их доверием. Поэтому должность займет не варяг, а кто-то, кто работает на месте уже продолжительное время — один из коллег Кусенко. Так губернатор планирует закрыть пустующую ставку в депспорта, сохраняя эффективную связь с Донбассом», — рассказал URA.RU источник.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе ямальского правительства. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее в разговоре с URA.RU Александр Кусенко рассказал, что подобных решений в отношении него никто не принимал. Место главы депспорта ЯНАО освободилось с уходом экс-директора ведомства Андрея Масанова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует рокировку в окружном правительстве. По словам собеседников агентства в окружном политистеблишменте, действующий спецпред главы региона в Волновахском районе (подшефный муниципалитет Ямала в ДНР) Александр Кусенко вернется в округ на должность главы регионального спортивного департамента — место Кусенко займет один из его коллег — кандидатура пока обсуждается. «Артюхов считает, что его представитель в Волновахе должен быть хорошо знаком местным, пользоваться их доверием. Поэтому должность займет не варяг, а кто-то, кто работает на месте уже продолжительное время — один из коллег Кусенко. Так губернатор планирует закрыть пустующую ставку в депспорта, сохраняя эффективную связь с Донбассом», — рассказал URA.RU источник. Агентство запросило комментарий в пресс-службе ямальского правительства. На момент публикации ответ не поступил. Ранее в разговоре с URA.RU Александр Кусенко рассказал, что подобных решений в отношении него никто не принимал. Место главы депспорта ЯНАО освободилось с уходом экс-директора ведомства Андрея Масанова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...