Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует рокировку в окружном правительстве. По словам собеседников агентства в окружном политистеблишменте, действующий спецпред главы региона в Волновахском районе (подшефный муниципалитет Ямала в ДНР) Александр Кусенко вернется в округ на должность главы регионального спортивного департамента — место Кусенко займет один из его коллег — кандидатура пока обсуждается.
«Артюхов считает, что его представитель в Волновахе должен быть хорошо знаком местным, пользоваться их доверием. Поэтому должность займет не варяг, а кто-то, кто работает на месте уже продолжительное время — один из коллег Кусенко. Так губернатор планирует закрыть пустующую ставку в депспорта, сохраняя эффективную связь с Донбассом», — рассказал URA.RU источник.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе ямальского правительства. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее в разговоре с URA.RU Александр Кусенко рассказал, что подобных решений в отношении него никто не принимал. Место главы депспорта ЯНАО освободилось с уходом экс-директора ведомства Андрея Масанова.
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