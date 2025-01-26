26 января 2025

ВМС Латвии зафиксировали сухогруз, следовавший в Россию под мальтийским флагом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сухогруз направлялся в Россию
Сухогруз направлялся в Россию Фото:

На месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море заметили сухогруз под флагом Мальты, следовавший в Россию, однако подозрительных действий на борту обнаружено не было. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Латвии адмирал Марис Поленцс.

«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше. Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту и повреждений якоря», — сказал Поленцс на пресс-конференции, транслируемой порталом LSM.

ВМС Латвии продолжают исследование ситуации и осматривают другие суда в районе повреждения. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис выразил сложности с задержанием судна в нейтральных водах и подчеркнул необходимость четкой позиции НАТО в этом вопросе.

Ранее URA.RU писало о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Латвийские ВМС отправили патруль на место инцидента.

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На месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море заметили сухогруз под флагом Мальты, следовавший в Россию, однако подозрительных действий на борту обнаружено не было. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Латвии адмирал Марис Поленцс. «Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше. Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту и повреждений якоря», — сказал Поленцс на пресс-конференции, транслируемой порталом LSM. ВМС Латвии продолжают исследование ситуации и осматривают другие суда в районе повреждения. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис выразил сложности с задержанием судна в нейтральных водах и подчеркнул необходимость четкой позиции НАТО в этом вопросе. Ранее URA.RU писало о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Латвийские ВМС отправили патруль на место инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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