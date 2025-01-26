ВМС Латвии зафиксировали сухогруз, следовавший в Россию под мальтийским флагом

На месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море заметили сухогруз под флагом Мальты, следовавший в Россию, однако подозрительных действий на борту обнаружено не было. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Латвии адмирал Марис Поленцс.
«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше. Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту и повреждений якоря», — сказал Поленцс на пресс-конференции, транслируемой порталом LSM.
ВМС Латвии продолжают исследование ситуации и осматривают другие суда в районе повреждения. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис выразил сложности с задержанием судна в нейтральных водах и подчеркнул необходимость четкой позиции НАТО в этом вопросе.
Ранее URA.RU писало о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Латвийские ВМС отправили патруль на место инцидента.
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