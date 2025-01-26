26 января 2025

В Греции парализовали перевозку пассажиров ради бронетехники НАТО

В Греции прервали пассажирские перевозки из-за натовской бронетехники НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бронетехника НАТО передвигалась по жд путям общего пользования
Бронетехника НАТО передвигалась по жд путям общего пользования Фото:

Железнодорожные пассажирские перевозки на севере Греции между Александруполисом и Орменио были приостановлены на пять дней из-за транспортировки военной техники НАТО. Об этом сообщило местное информационное агентство ссылаясь на информацию от Hellenic Train.

«Греческая железнодорожная компания Hellenic Train сообщила 20 января, что с 21 января по 25 января обслуживание пассажиров на линии Александруполис — Орменио — Орестиада будет прервано в связи с перевозкой „коммерческих грузов“. Выяснилось, что „коммерческие грузы“ — это большое количество военной техники», — сообщил портал pronews.gr. Там уточнили, что альянс перевозил сотни тяжелых машин. Закрытие железнодорожных путей для обычных пассажиров было частью подготовки к крупнейшим учениям альянса в Восточной Европе и на Балканах. Они продлятся до 26 февраля.

Дополнительно портал pronews.gr опубликовал видео, на котором видна перевозка 67 бронемашин. В последние годы через порт Александруполис осуществляется транспортировка военных грузов и бронетехники в Восточную Европу и на Украину.

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Железнодорожные пассажирские перевозки на севере Греции между Александруполисом и Орменио были приостановлены на пять дней из-за транспортировки военной техники НАТО. Об этом сообщило местное информационное агентство ссылаясь на информацию от Hellenic Train. «Греческая железнодорожная компания Hellenic Train сообщила 20 января, что с 21 января по 25 января обслуживание пассажиров на линии Александруполис — Орменио — Орестиада будет прервано в связи с перевозкой „коммерческих грузов“. Выяснилось, что „коммерческие грузы“ — это большое количество военной техники», — сообщил портал pronews.gr. Там уточнили, что альянс перевозил сотни тяжелых машин. Закрытие железнодорожных путей для обычных пассажиров было частью подготовки к крупнейшим учениям альянса в Восточной Европе и на Балканах. Они продлятся до 26 февраля. Дополнительно портал pronews.gr опубликовал видео, на котором видна перевозка 67 бронемашин. В последние годы через порт Александруполис осуществляется транспортировка военных грузов и бронетехники в Восточную Европу и на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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