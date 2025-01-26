В Греции парализовали перевозку пассажиров ради бронетехники НАТО

Железнодорожные пассажирские перевозки на севере Греции между Александруполисом и Орменио были приостановлены на пять дней из-за транспортировки военной техники НАТО. Об этом сообщило местное информационное агентство ссылаясь на информацию от Hellenic Train.
«Греческая железнодорожная компания Hellenic Train сообщила 20 января, что с 21 января по 25 января обслуживание пассажиров на линии Александруполис — Орменио — Орестиада будет прервано в связи с перевозкой „коммерческих грузов“. Выяснилось, что „коммерческие грузы“ — это большое количество военной техники», — сообщил портал pronews.gr. Там уточнили, что альянс перевозил сотни тяжелых машин. Закрытие железнодорожных путей для обычных пассажиров было частью подготовки к крупнейшим учениям альянса в Восточной Европе и на Балканах. Они продлятся до 26 февраля.
Дополнительно портал pronews.gr опубликовал видео, на котором видна перевозка 67 бронемашин. В последние годы через порт Александруполис осуществляется транспортировка военных грузов и бронетехники в Восточную Европу и на Украину.
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