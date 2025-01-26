26 января 2025

Протестующие в Грузии вышли на площади нескольких городов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начавшиеся два месяца назад протесты в Грузии не прекращаются
Начавшиеся два месяца назад протесты в Грузии не прекращаются Фото:

В Грузии вечером 26 января люди вновь вышли на антиправительственные протесты. У митингующих несколько требований: провести новые выборы и выпустить задержанных ранее протестующих.

«В Тбилиси сотни людей вышли на улицу на антиправительственные протесты. Протестующие требуют провести новые выборы, а также отпустить задержанных в ходе минувших митингов», — пишет «Царьград».

На данный момент участок проспекта Руставели возле здания парламента закрыт для движения автомобильного транспорта. Демонстранты регулярно выходят с лозунгами на центральные улицы в течение дня. Активность наблюдается не только в Тбилиси, но и в других крупных городах страны, включая Батуми, Зугдиди и Кутаиси.

Как URA.RU писало ранее, люди выступают против нового президента страны Михаила Кавелашвили, который вступил в должность в конце декабря. Массовые акции протеста начались еще раньше — после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября прошлого года о приостановлении обсуждения вопроса о интеграции страны в Европейский Союз. На днях он исключил проведение внеочередных парламентских выборов, пишет Национальная служба новостей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Грузии вечером 26 января люди вновь вышли на антиправительственные протесты. У митингующих несколько требований: провести новые выборы и выпустить задержанных ранее протестующих. «В Тбилиси сотни людей вышли на улицу на антиправительственные протесты. Протестующие требуют провести новые выборы, а также отпустить задержанных в ходе минувших митингов», — пишет «Царьград». На данный момент участок проспекта Руставели возле здания парламента закрыт для движения автомобильного транспорта. Демонстранты регулярно выходят с лозунгами на центральные улицы в течение дня. Активность наблюдается не только в Тбилиси, но и в других крупных городах страны, включая Батуми, Зугдиди и Кутаиси. Как URA.RU писало ранее, люди выступают против нового президента страны Михаила Кавелашвили, который вступил в должность в конце декабря. Массовые акции протеста начались еще раньше — после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября прошлого года о приостановлении обсуждения вопроса о интеграции страны в Европейский Союз. На днях он исключил проведение внеочередных парламентских выборов, пишет Национальная служба новостей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...