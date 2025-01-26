Протестующие в Грузии вышли на площади нескольких городов

В Грузии вечером 26 января люди вновь вышли на антиправительственные протесты. У митингующих несколько требований: провести новые выборы и выпустить задержанных ранее протестующих.
«В Тбилиси сотни людей вышли на улицу на антиправительственные протесты. Протестующие требуют провести новые выборы, а также отпустить задержанных в ходе минувших митингов», — пишет «Царьград».
На данный момент участок проспекта Руставели возле здания парламента закрыт для движения автомобильного транспорта. Демонстранты регулярно выходят с лозунгами на центральные улицы в течение дня. Активность наблюдается не только в Тбилиси, но и в других крупных городах страны, включая Батуми, Зугдиди и Кутаиси.
Как URA.RU писало ранее, люди выступают против нового президента страны Михаила Кавелашвили, который вступил в должность в конце декабря. Массовые акции протеста начались еще раньше — после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября прошлого года о приостановлении обсуждения вопроса о интеграции страны в Европейский Союз. На днях он исключил проведение внеочередных парламентских выборов, пишет Национальная служба новостей.
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