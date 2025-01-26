26 января 2025

Политик Грин: в США приветствуют приостановку помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Член палаты представителей конгресса США сказал, что американцы поддерживают приостановку помощи другим странам
Член палаты представителей конгресса США сказал, что американцы поддерживают приостановку помощи другим странам Фото:

Американский народ поддерживает решение администрации президента Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам. Об этом написала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X.

«Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио <...> остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам. Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — написала она.

Ранее в субботу, как сообщает издание Politico, Рубио распорядился о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на срок 90 дней, в том числе и для Киева. Измнения не коснулись помощи Израилю и Египту.

Как ранее писало URA.RU, Американское агентство по международному развитию (USAID) на Украине приостановило все проекты и расходы на них. Пауза в работе составит минимум 90 дней. Замороженными оказались в том числе проекты помощи Киеву в области здравоохранения, пишет Национальная служба новостей.

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Американский народ поддерживает решение администрации президента Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам. Об этом написала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X. «Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио <...> остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам. Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — написала она. Ранее в субботу, как сообщает издание Politico, Рубио распорядился о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на срок 90 дней, в том числе и для Киева. Измнения не коснулись помощи Израилю и Египту. Как ранее писало URA.RU, Американское агентство по международному развитию (USAID) на Украине приостановило все проекты и расходы на них. Пауза в работе составит минимум 90 дней. Замороженными оказались в том числе проекты помощи Киеву в области здравоохранения, пишет Национальная служба новостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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