Американское агентство, помогающее Украине, приостановило свою работу

Американское агентство по международному развитию (USAID) на Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них. Об этом сообщает издание «Общественное».
«Агентству США <...> было приказано приостановить все проекты и их расходование. Это произошло после того, как Госдепартамент США распорядился приостановить программы помощи другим странам на 90 дней для проведения аудита», — пишет издание со ссылкой на источники.
Государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам на 90 дней, об этом стало известно 25 января. Киев же опровергал приостановку помощи из США.
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