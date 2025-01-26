Американское агентство, помогающее Украине, приостановило свою работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американское агентство по международному развитию на Украине получило приказ приостановить все проекты
Американское агентство по международному развитию на Украине получило приказ приостановить все проекты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американское агентство по международному развитию (USAID) на Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них. Об этом сообщает издание «Общественное».

«Агентству США <...> было приказано приостановить все проекты и их расходование. Это произошло после того, как Госдепартамент США распорядился приостановить программы помощи другим странам на 90 дней для проведения аудита», — пишет издание со ссылкой на источники.

Государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам на 90 дней, об этом стало известно 25 января. Киев же опровергал приостановку помощи из США. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американское агентство по международному развитию (USAID) на Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них. Об этом сообщает издание «Общественное». «Агентству США <...> было приказано приостановить все проекты и их расходование. Это произошло после того, как Госдепартамент США распорядился приостановить программы помощи другим странам на 90 дней для проведения аудита», — пишет издание со ссылкой на источники. Государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам на 90 дней, об этом стало известно 25 января. Киев же опровергал приостановку помощи из США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...