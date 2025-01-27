Глава МИД Венгрии сделала важное заявление

Сийярто сообщил об обещании США отменить санкции против Венгрии
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Петер Сийярто надеется на улучшение отношений с США
Петер Сийярто надеется на улучшение отношений с США Фото:

Соединенные Штаты Америки планируют отменить ранее введенные ограничительные меры против Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с новым госсекретарем США Марко Рубио.

«Мой новый коллега, министр иностранных дел, заверил меня, что мы улучшим венгерско-американские политические отношения. И это включает в себя тот факт, что предыдущие меры, принятые в качестве мести, будут отменены Соединенными Штатами», — написал Петер Сийярто на своей странице в соцсети.

Переговоры между Сийярто и Рубио отметились положительным тоном и обещаниями улучшения двусторонних отношений. Венгрия рассчитывает на возобновление полноценного диалога и сотрудничества с Соединенными Штатами после периода напряженности с администрацией Джо Байдена.

Ранее URA.RU писало о желании США ввести против Венгрии «акт Магнитского». Он заключается в введении санкций против тех стран, которые обвиняются в нарушении прав человека. Назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, которого арестовали за неуплату налогов и он погиб в «Бутырке», а по мнению Вашингтона его дело было не до конца расследовано. Поэтому далее США ввели закон, позволяющий вводить санкции против стран, нарушающих закон о правах человека и назвали его в честь Магнитского.

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Соединенные Штаты Америки планируют отменить ранее введенные ограничительные меры против Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с новым госсекретарем США Марко Рубио. «Мой новый коллега, министр иностранных дел, заверил меня, что мы улучшим венгерско-американские политические отношения. И это включает в себя тот факт, что предыдущие меры, принятые в качестве мести, будут отменены Соединенными Штатами», — написал Петер Сийярто на своей странице в соцсети. Переговоры между Сийярто и Рубио отметились положительным тоном и обещаниями улучшения двусторонних отношений. Венгрия рассчитывает на возобновление полноценного диалога и сотрудничества с Соединенными Штатами после периода напряженности с администрацией Джо Байдена. Ранее URA.RU писало о желании США ввести против Венгрии «акт Магнитского». Он заключается в введении санкций против тех стран, которые обвиняются в нарушении прав человека. Назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, которого арестовали за неуплату налогов и он погиб в «Бутырке», а по мнению Вашингтона его дело было не до конца расследовано. Поэтому далее США ввели закон, позволяющий вводить санкции против стран, нарушающих закон о правах человека и назвали его в честь Магнитского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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