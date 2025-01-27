Глава МИД Венгрии сделала важное заявление

Соединенные Штаты Америки планируют отменить ранее введенные ограничительные меры против Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с новым госсекретарем США Марко Рубио.
«Мой новый коллега, министр иностранных дел, заверил меня, что мы улучшим венгерско-американские политические отношения. И это включает в себя тот факт, что предыдущие меры, принятые в качестве мести, будут отменены Соединенными Штатами», — написал Петер Сийярто на своей странице в соцсети.
Переговоры между Сийярто и Рубио отметились положительным тоном и обещаниями улучшения двусторонних отношений. Венгрия рассчитывает на возобновление полноценного диалога и сотрудничества с Соединенными Штатами после периода напряженности с администрацией Джо Байдена.
Ранее URA.RU писало о желании США ввести против Венгрии «акт Магнитского». Он заключается в введении санкций против тех стран, которые обвиняются в нарушении прав человека. Назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, которого арестовали за неуплату налогов и он погиб в «Бутырке», а по мнению Вашингтона его дело было не до конца расследовано. Поэтому далее США ввели закон, позволяющий вводить санкции против стран, нарушающих закон о правах человека и назвали его в честь Магнитского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.