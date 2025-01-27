На Западе предпринимают попытки сорвать празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Мы сегодня уже видим попытки, которые предпринимаются рядом западных столиц, сорвать участие международных, иностранных руководителей в праздновании юбилея Великой Победы», — сказал Нарышкин в разговоре с РИА Новости. По его словам, эти действия направлены на изолирование России на международной арене.
Нарышкин также отметил, что действия западных стран являются приоритетом для их внешнеполитических ведомств и спецслужб. Он выразил уверенность в том, что попытки сорвать празднование Дня Победы не увенчаются успехом.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что к участию в параде Победы, который состоится 9 мая, были приглашены военные подразделения из 19 стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также предложил их военным формированиям принять участие в мероприятии. Белоусов также заявил, что празднования состоятся в 28 городах Российской Федерации, передает «Национальная служба новостей».
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