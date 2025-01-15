На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран

На парад Победы 9 мая были приглашены воинские формирования из 19 дружественных России стран. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие», — заявил Белоусов в ходе заседания российского организационного комитета «Победа». Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
Среди приглашенных стран — семь государств бывшего СССР. По его словам, в день парада Победы торжественные мероприятия с участием войск пройдут в 370 российских населенных пунктах.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на парад Победы ждут воинские расчеты из стран СНГ и глав государств, входящих в Содружество. Он напомнил, что 2025 год является юбилейным — 80 лет победы в Великой Отечественной войне.
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