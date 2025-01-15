На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран

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Андрей Белоусов подтвердил участие в параде Победы 10 дружественных России стран
Андрей Белоусов подтвердил участие в параде Победы 10 дружественных России стран Фото:

На парад Победы 9 мая были приглашены воинские формирования из 19 дружественных России стран. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие», — заявил Белоусов в ходе заседания российского организационного комитета «Победа». Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 24». 

Среди приглашенных стран — семь государств бывшего СССР. По его словам, в день парада Победы торжественные мероприятия с участием войск пройдут в 370 российских населенных пунктах. 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на парад Победы ждут воинские расчеты из стран СНГ и глав государств, входящих в Содружество. Он напомнил, что 2025 год является юбилейным — 80 лет победы в Великой Отечественной войне. 

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На парад Победы 9 мая были приглашены воинские формирования из 19 дружественных России стран. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие», — заявил Белоусов в ходе заседания российского организационного комитета «Победа». Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 24».  Среди приглашенных стран — семь государств бывшего СССР. По его словам, в день парада Победы торжественные мероприятия с участием войск пройдут в 370 российских населенных пунктах.  Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на парад Победы ждут воинские расчеты из стран СНГ и глав государств, входящих в Содружество. Он напомнил, что 2025 год является юбилейным — 80 лет победы в Великой Отечественной войне. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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