ВСУ атаковали Орловскую, Тверскую и Воронежскую области

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ВСУ атаковали регионы РФ беспилотниками
ВСУ атаковали регионы РФ беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 января атаковали несколько российских регионов с помощью беспилотных летательных аппаратов. По информации министерства обороны РФ, средства ПВО смогли перехватить и уничтожить 32 украинских дрона.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. Сообщается, что зафиксировано 15 БПЛА в воздушном пространстве Воронежской области. В Белгородской области уничтожены 11 аппаратов, в Курской области — четыре. По одному БПЛА обнаружены в Орловской и Тверской областях.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 января атаковали несколько российских регионов с помощью беспилотных летательных аппаратов. По информации министерства обороны РФ, средства ПВО смогли перехватить и уничтожить 32 украинских дрона. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. Сообщается, что зафиксировано 15 БПЛА в воздушном пространстве Воронежской области. В Белгородской области уничтожены 11 аппаратов, в Курской области — четыре. По одному БПЛА обнаружены в Орловской и Тверской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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