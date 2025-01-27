ВСУ атаковали Орловскую, Тверскую и Воронежскую области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 января атаковали несколько российских регионов с помощью беспилотных летательных аппаратов. По информации министерства обороны РФ, средства ПВО смогли перехватить и уничтожить 32 украинских дрона.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. Сообщается, что зафиксировано 15 БПЛА в воздушном пространстве Воронежской области. В Белгородской области уничтожены 11 аппаратов, в Курской области — четыре. По одному БПЛА обнаружены в Орловской и Тверской областях.
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