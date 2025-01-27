Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из села Новоандреевка, расположенного на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши воины выбили противника из Новоандреевки», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что в настоящее время проводится операция по зачистке территории села.
По словам Рогова, российские военные уже начали операцию в селе Андреевка, расположенном к западу от Курахово. На текущий момент там развернулись боевые действия, направленные на освобождение населенного пункта.
Ранее ВС РФ подошли к Днепропетровской области на расстояние пяти километров, сообщил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии. По его словам, несмотря на сопротивление противника, российские силы последовательно преодолевают оборонительные линии, передает RT.
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