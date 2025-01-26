«Кверулянство и сутяжничество»: главврач Добровольский высказался о медиках ЯНАО

Стремление некоторых медиков ЯНАО судиться по любому, даже мелкому поводу, может нанести реальный вред пациенту. Об этом сообщил главврач Салехардской окружной больницы Алексей Добровольский, основываясь на примерах из социальных сетей.
«Сегодня про долг врача, защиту прав врача перед администрацией больницы, и может ли при определенных обстоятельствах эта защита оказаться обычным сутяжничеством/кверулянтством и нанести вред пациенту. Иногда неисправимый и непоправимый», — написал Алексей Добровольский в личном telegram-канале «Доктор DAA».
Он приводит несколько примеров. «Врач скорой помощи не выходит на смену согласно графику работы, указывает в своей объяснительной, что не может выйти на работу, так как ему не выдана порция молока за вредные условия труда. Бригада в этом поселке единственная, поиск другого врача для экстренной замены затягивается на несколько часов. В это время экстренные вызовы СП в поселке не обслуживаются, возникает реальная угроза гибели пациентов из-за неоказания медицинской помощи», — отмечает Добровольский.
В другом примере реальной истории главврач СОКБ пишет о сотруднике, который не выходит на работу из-за того, что ему жмет спецобувь. В третьем примере врач-реаниматолог, который работает на две больницы, конфликтует с администрацией одной из них и уходит на больничный, однако продолжает дежурить в другом медучреждении. «В первой же больнице — он единственный специалист своего профиля, выполнение плановых операций, проводимых под наркозом, непредсказуемо приостанавливается», — также отмечает Добровольский.
Главный врач СОКБ заметил, что сегодня судебные решения, связанные с исками о защите прав работника, решаются при малейших сомнениях в пользу работника. Однако отказ от помощи смертельно больному пациенту, по мнению руководителя, — это предательство профессии.
Ранее URA.RU сообщало, что СОКБ нарушило трудовые права бывшего сотрудника санитарной авиации Ямала Натальи Костенко. «Установлены нарушения в начислении надбавок, а также, например, молоко выдавали с нарушениями — не за смену, а за дежурство», — комментировала Костенко. Девушку уволили 8 января. Причиной увольнения стал простой на рабочем месте, однако Костенко отметила, что не смогла выйти на работу, так как ей не предоставили спецформу.
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