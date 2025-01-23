«Молоко за вредность недодали»: в больнице ЯНАО нарушили права сотрудника

Салехардская окружная клиническая больница неоднократно нарушала трудовые права сотрудника санитарной авиации Натальи Костенко, которую из СОКБ уволили 8 января. Об этом врач сообщила URA.RU, предоставив ответ от окружной прокуратуры (документ находится в распоряжении редакции) по итогам проверки.
«Установлены нарушения в начислении надбавок, а также, например, молоко выдавали с нарушениями — не за смену, а за дежурство. С сентября 2022 был изменен порядок выдачи молока, но санитарной авиации выдавали вообще только если вылетал на дежурстве. СОКБ до сих пор отказывается это выполнять, несмотря на решения прокуратуры и ГИТ», — сообщила корреспонденту URA.RU бывший сотрудник санитарной авиации СОКБ Наталья Костенко.
По данным минтруда Российской Федерации, если рабочему месту специалиста присвоили итоговый класс вредных условий труда, то специалист, занятый на таком рабочем месте, должен получить молоко или другие равноценные пищевые продукты. «Это не единственные нарушения. После моего заявления прокуратура провела проверки в больнице на соблюдение прав всех сотрудников, некоторые нарушения подтвердили», — сообщила Костенко.
На основании документа, предоставленного Натальей Костенко редакции URA.RU, учреждение и главный врач (действующий на тот момент в должности Роман Паськов) 18 июня 2024 по постановлению прокурора были привлечены к административной ответственности за несоблюдение срока выдачи трудовой книжки при увольнении, за нарушения требований законодательства при выдаче средств индивидуальной защиты и организации ухода за ними. А также за выдачу молока — нарушение государственных нормативных требований охраны труда.
Костенко сообщила агентству, что некоторые предписания СОКБ выполнила — например, девушке выплатили задержанную зарплату в размере более 12 тысяч рублей. Однако, с ее слов, не все предписания исполнены. «Сотрудники больницы продолжают фиксировать нарушения, то есть должностные лица, нарушающие права трех и более работников, выходят за рамки гражданско-правовых отношений, более того значительная часть здесь — это экономические нарушения. Работодателя должны привлечь к ответственности».
На данный момент в СОКБ сменилось руководство — с осени 2024 года главным врачом больницы был назначен бывший руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. А бывший главный врач салехардской больницы Роман Паськов был назначен директором департамента здравоохранения ХМАО.
Корреспондент URA.RU обратился в ГБУЗ СОКБ и в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.
Ранее агентство сообщало, что сотрудник санитарной авиации Ямала Наталья Костенко борется за трудовые права медработников. На данный момент девушка судится с руководством СОКБ, последнее заседание по делу состоялось 14 января. Девушку увольняли из салехардской больницы три раза, но каждый раз восстанавливали после решения прокуратуры, 8 января Костенко также зафиксировала нарушения со стороны СОКБ во время очередного увольнения.
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