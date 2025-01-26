Челябинская КСП придет к мэру-двоечнику

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области придет с проверкой в Катав-Ивановский район, возглавляемый главой, получившим неудовлетворительную оценку по итогам 2024 голда Николаем Шимановичем. Об этом сообщили в пресс-службе КСП.
«КСП Челябинской области приступила к проверке по соблюдению законности, целевого и эффективного использования средств при исполнении бюджета Катав-Ивановского муниципального района. Мероприятие предусмотрено в плене работы КСП на 2025 год», — сообщили в Контрольно-счетной палате региона.
Проверка коснется главных распорядителей бюджетных средств района, а также их подведомственные учреждения. Ревизоры рассмотрят вопросы проверки расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, расходы на образование, спорт, культуру, строительство, эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками и муниципальные закупки, региональные проекты и другие вопросы.
Шимановичу поставили неуд по итогам 2024 года. Кроме того, сам он обвиняется в мошенничестве, суд по его уголовному делу проходит в Златоусте.
В собрании Катав-Ивановского района сформировалась устойчивая оппозиция Шимановичу. Депутаты недовольны тем, что системно не решаются коммунальные и социальные вопросы. На это обращал также внимание губернатор Алексей Текслер. В октябре 2023 года в ходе поездки в Катав-Ивановский район глава области отчитал Шимановича за срыв подготовки к отопительному сезону.
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