Дело пермячки, бросившей тело сына в чемодане на мусорке, передано в суд

Уголовное дело Ирины Шатовой, которая призналась в убийстве собственного 9-летнего сына, передано в суд. По версии следствия, она задушила ребенка, потом нанесла ему удары ножом. Позже женщина положила тело убитого в чемодан и оставила на мусорке в центре Перми.
«Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для рассмотрения в суд», — уточнили в краевом СУ СК. Шатова хотела скрыть следы преступления, поэтому оставила тело ребенка в чемодане на мусорке. Его обнаружил один из пермяков ранним утром 12 июля 2024.
Ирина Шатова была задержана в одном из отелей Перми, где пряталась после убийства ребенка. По данным следствия, она задушила ребенка и нанесла удары ножом, после чего спрятала тело для скрытия следов преступления. В ходе расследования было проведено более 15 экспертиз и допрошено 47 свидетелей, что позволило сформировать доказательную базу для передачи дела в суд.
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