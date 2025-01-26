26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Дело пермячки, бросившей тело сына в чемодане на мусорке, передано в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Шатова предстанет перед судом за убийство сына
Ирина Шатова предстанет перед судом за убийство сына Фото:

Уголовное дело Ирины Шатовой, которая призналась в убийстве собственного 9-летнего сына, передано в суд. По версии следствия, она задушила ребенка, потом нанесла ему удары ножом. Позже женщина положила тело убитого в чемодан и оставила на мусорке в центре Перми.

«Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для рассмотрения в суд», — уточнили в краевом СУ СК. Шатова хотела скрыть следы преступления, поэтому оставила тело ребенка в чемодане на мусорке. Его обнаружил один из пермяков ранним утром 12 июля 2024.

Ирина Шатова была задержана в одном из отелей Перми, где пряталась после убийства ребенка. По данным следствия, она задушила ребенка и нанесла удары ножом, после чего спрятала тело для скрытия следов преступления. В ходе расследования было проведено более 15 экспертиз и допрошено 47 свидетелей, что позволило сформировать доказательную базу для передачи дела в суд.

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Уголовное дело Ирины Шатовой, которая призналась в убийстве собственного 9-летнего сына, передано в суд. По версии следствия, она задушила ребенка, потом нанесла ему удары ножом. Позже женщина положила тело убитого в чемодан и оставила на мусорке в центре Перми. «Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для рассмотрения в суд», — уточнили в краевом СУ СК. Шатова хотела скрыть следы преступления, поэтому оставила тело ребенка в чемодане на мусорке. Его обнаружил один из пермяков ранним утром 12 июля 2024. Ирина Шатова была задержана в одном из отелей Перми, где пряталась после убийства ребенка. По данным следствия, она задушила ребенка и нанесла удары ножом, после чего спрятала тело для скрытия следов преступления. В ходе расследования было проведено более 15 экспертиз и допрошено 47 свидетелей, что позволило сформировать доказательную базу для передачи дела в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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