Жители ХМАО жалуются Бастрыкину на затянувшееся расселение из авариек

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на видеообращение жильцов аварийных домов Сургутского района, которые пожаловались на затянувшееся расселение. Председатель ведомства поручил подчиненным представить повторный доклад о проверке нарушений жилищных прав югорчан. Об этом сообщил telegram-канал Следкома.
«В социальных медиа продолжает обсуждаться ситуация с нарушением жилищных прав граждан, проживающих в Сургутском районе. Сообщается, что местные жители проживают в ненадлежащих жилищных условиях, при этом, несмотря на многочисленные жалобы, органами власти принимаются недостаточные меры к расселению граждан из аварийного жилья. Граждане записали видеообращение, адресованное СК России, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации», — следует из сообщения.
Следователи уже завели уголовное дело за халатность. Бастрыкин просит у руководителя управления СК по ХМАО Мокшина повторный доклад о расследовании дела.
Ранее URA.RU рассказывало о жалобах жителей авариек в поселке Барсово Сургутского района, которые вынуждены замерзать в своих квартирах из-за проблем с переселением. Около 40 домов в поселке признали непригодными для жилья еще в 2019 году. С тех пор прошло уже почти пять лет, но многие жильцы так и не дождались переселения.
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