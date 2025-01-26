26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Жители ХМАО жалуются Бастрыкину на затянувшееся расселение из авариек

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель СК РФ требует повторный доклад о расселении авариек в Сургутском районе
Председатель СК РФ требует повторный доклад о расселении авариек в Сургутском районе Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на видеообращение жильцов аварийных домов Сургутского района, которые пожаловались на затянувшееся расселение. Председатель ведомства поручил подчиненным представить повторный доклад о проверке нарушений жилищных прав югорчан. Об этом сообщил telegram-канал Следкома.

«В социальных медиа продолжает обсуждаться ситуация с нарушением жилищных прав граждан, проживающих в Сургутском районе. Сообщается, что местные жители проживают в ненадлежащих жилищных условиях, при этом, несмотря на многочисленные жалобы, органами власти принимаются недостаточные меры к расселению граждан из аварийного жилья. Граждане записали видеообращение, адресованное СК России, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации», — следует из сообщения.

Следователи уже завели уголовное дело за халатность. Бастрыкин просит у руководителя управления СК по ХМАО Мокшина повторный доклад о расследовании дела.

Ранее URA.RU рассказывало о жалобах жителей авариек в поселке Барсово Сургутского района, которые вынуждены замерзать в своих квартирах из-за проблем с переселением. Около 40 домов в поселке признали непригодными для жилья еще в 2019 году. С тех пор прошло уже почти пять лет, но многие жильцы так и не дождались переселения.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на видеообращение жильцов аварийных домов Сургутского района, которые пожаловались на затянувшееся расселение. Председатель ведомства поручил подчиненным представить повторный доклад о проверке нарушений жилищных прав югорчан. Об этом сообщил telegram-канал Следкома. «В социальных медиа продолжает обсуждаться ситуация с нарушением жилищных прав граждан, проживающих в Сургутском районе. Сообщается, что местные жители проживают в ненадлежащих жилищных условиях, при этом, несмотря на многочисленные жалобы, органами власти принимаются недостаточные меры к расселению граждан из аварийного жилья. Граждане записали видеообращение, адресованное СК России, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации», — следует из сообщения. Следователи уже завели уголовное дело за халатность. Бастрыкин просит у руководителя управления СК по ХМАО Мокшина повторный доклад о расследовании дела. Ранее URA.RU рассказывало о жалобах жителей авариек в поселке Барсово Сургутского района, которые вынуждены замерзать в своих квартирах из-за проблем с переселением. Около 40 домов в поселке признали непригодными для жилья еще в 2019 году. С тех пор прошло уже почти пять лет, но многие жильцы так и не дождались переселения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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