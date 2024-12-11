В ХМАО жители аварийных домов жалуются силовикам на затянувшееся переселение

Жители аварийных домов в поселке Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) вынуждены замерзать в своих квартирах из-за проблем с переселением. Они просят обратить внимание на эту ситуацию сотрудников следственного комитета и генеральной прокуратуры.
«Просим помощи, чтобы на нас обратили внимание, у нас везде трещины, плесень, мы замерзаем. Подушки к стенам примерзают, просто невозможно. Обогреватели не помогают совсем, маленькие дети постоянно болеют!», — заявили жители одного из аварийных домов в своем видеообращении. Кроме того, проживающие сообщают, что полы отходят от стен, а в здании стоит запах канализации.
Около 40 домов в поселке признали непригодными для жилья еще в 2019 году. С тех пор прошло уже почти пять лет, но многие жильцы так и не дождались переселения. «По словам пострадавших, администрация Сургутского района продолжает людей кормить завтраками, а в отдельных случаях вынуждает отдавать квадратные метры их земли за копейки. Вроде бы все очевидно, но местные прокуратура и следственные органы не собираются возбуждать никаких дел. Они принимают претензии, но не хотят разбираться в проблеме», — сообщила «Русская община» в своем Telegram.
Однако по словам источника, знакомого с расселением аварийного жилья в Сургутском районе, не все герои ролика нуждаются в переселении. Есть те, кто уже получил квартиру по программе, причем не одну.
В администрации поселка Белый Яр сообщили URA.RU, что расселение идет согласно установленной очередности. На сегодняшний день? администрацией района закуплены 117 жилых помещений во вновь введенном многоквартирном доме. «Сроки передачи в собственность поселения закупленных квартир — до 30 июля, соответственно граждане будут переселены не позднее первого сентября 2025 года», — прокомментировали в мэрии поселка.
Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за проблем с расселением аварийных домов в другом поселке Сургутского района — Барсово. Там мэрия собиралась сносить «деревяшку» лишь в 2026 году, хотя состояние конструктивов дома было признано критическим.
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