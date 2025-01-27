К Михаилу Ефремову в колонии выстроилась очередь из режиссеров

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Ефремов продолжит карьеру актера после освобождения по УДО
Ефремов продолжит карьеру актера после освобождения по УДО Фото:

Актер Михаил Ефремов, который рассчитывает на условно-досрочное освобождение (УДО), привлекает внимание режиссеров даже находясь в колонии. К Ефремову уже сейчас приезжают режиссеры для проведения проб, планируя его участие в будущих проектах. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии», — подчеркнул источник «360.ru». Согласно предоставленной информации, занятость артиста сформирована до 2027 года.

Источник отметил, что особое внимание режиссеры уделяют состоянию зубов актера, так как у заключенных часто возникают с этим проблемы. Однако, по утверждениям собеседника, у Ефремова с зубами все в порядке, что позволяет ему полноценно участвовать в кастингах.

В 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб один человек. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ефремову было назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии. Однако в настоящее время актер готовится к условно-досрочному освобождению. Согласно информации портала Shot, необходимые документы уже почти подготовлены.

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Актер Михаил Ефремов, который рассчитывает на условно-досрочное освобождение (УДО), привлекает внимание режиссеров даже находясь в колонии. К Ефремову уже сейчас приезжают режиссеры для проведения проб, планируя его участие в будущих проектах. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии», — подчеркнул источник «360.ru». Согласно предоставленной информации, занятость артиста сформирована до 2027 года. Источник отметил, что особое внимание режиссеры уделяют состоянию зубов актера, так как у заключенных часто возникают с этим проблемы. Однако, по утверждениям собеседника, у Ефремова с зубами все в порядке, что позволяет ему полноценно участвовать в кастингах. В 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб один человек. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ефремову было назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии. Однако в настоящее время актер готовится к условно-досрочному освобождению. Согласно информации портала Shot, необходимые документы уже почти подготовлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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