К Михаилу Ефремову в колонии выстроилась очередь из режиссеров

Актер Михаил Ефремов, который рассчитывает на условно-досрочное освобождение (УДО), привлекает внимание режиссеров даже находясь в колонии. К Ефремову уже сейчас приезжают режиссеры для проведения проб, планируя его участие в будущих проектах. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии», — подчеркнул источник «360.ru». Согласно предоставленной информации, занятость артиста сформирована до 2027 года.
Источник отметил, что особое внимание режиссеры уделяют состоянию зубов актера, так как у заключенных часто возникают с этим проблемы. Однако, по утверждениям собеседника, у Ефремова с зубами все в порядке, что позволяет ему полноценно участвовать в кастингах.
В 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб один человек. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ефремову было назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии. Однако в настоящее время актер готовится к условно-досрочному освобождению. Согласно информации портала Shot, необходимые документы уже почти подготовлены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.