Мотогонки на льду и автобиатлон на внедорожниках: зрелища, которые увидят курганцы

В Курганской области в начале февраля состоится два спортивных мероприятия среди гонщиков. В первые дни месяца состоятся заезды на мотоциклах на льду и автобиатлон со стрельбой по мишеням. Когда и где в пройдут гонки — в подборке корреспондента URA.RU.
Гонки на льду
Для любителей быстрой езды и мотоциклов пройдет мероприятие «ЗаУралЛед 2025». Гонки на льду пройдут 1 февраля по адресу улица Промышленная, 17к2. Начало заездов в 12:00. По данным организаторов, в соревновании смогут принять участие следующие классы мототехники:
- мотоциклы с коляской до 750 кубических см;
- кроссовые и Эндуро (саморез и заводской шип);
- новички (кроссовые и Эндуро саморез).
Автобиатлон
На этих соревнованиях гонщики продемонстрируют не только мастерское вождение, но и меткую стрельбу. Участники автобиатлона будут состязаться на внедорожниках в двух классах: 4х4 стандарт и 4х4 вездеход. В команде необходимо иметь два человека. — пилот и стрелок. Гонки пройдут 2 февраля на спортивной трассе деревне Заборская. Организаторы отмечают, что формат мероприятия — учебно-тренировочный сбор.
В Курганской области активно развиваются зимние виды спорта, включая автомобильные и мотоциклетные заезды. Ранее в январе уже прошел крупный зимний заезд на внедорожниках, который привлек множество участников и зрителей. Маршрут не менее 100 км пролегал через живописные места региона.
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