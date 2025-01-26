26 января 2025

Мотогонки на льду и автобиатлон на внедорожниках: зрелища, которые увидят курганцы

В Курганской области пройдут мотогонки на льду и автобиатлон на внедорожниках
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области пройдут мотогонки и автобиатлон
В Курганской области пройдут мотогонки и автобиатлон Фото:

В Курганской области в начале февраля состоится два спортивных мероприятия среди гонщиков. В первые дни месяца состоятся заезды на мотоциклах на льду и автобиатлон со стрельбой по мишеням. Когда и где в пройдут гонки — в подборке корреспондента URA.RU.

Гонки на льду

Для любителей быстрой езды и мотоциклов пройдет мероприятие «ЗаУралЛед 2025». Гонки на льду пройдут 1 февраля по адресу улица Промышленная, 17к2. Начало заездов в 12:00. По данным организаторов, в соревновании смогут принять участие следующие классы мототехники: 

  • мотоциклы с коляской до 750 кубических см;
  • кроссовые и Эндуро (саморез и заводской шип);
  • новички (кроссовые и Эндуро саморез).

Автобиатлон

На этих соревнованиях гонщики продемонстрируют не только мастерское вождение, но и меткую стрельбу.  Участники автобиатлона будут состязаться на внедорожниках в двух классах: 4х4 стандарт и 4х4 вездеход. В команде необходимо иметь два человека. — пилот и стрелок. Гонки пройдут 2 февраля на спортивной трассе деревне Заборская. Организаторы отмечают, что формат мероприятия — учебно-тренировочный сбор. 

В Курганской области активно развиваются зимние виды спорта, включая автомобильные и мотоциклетные заезды. Ранее в январе уже прошел крупный зимний заезд на внедорожниках, который привлек множество участников и зрителей. Маршрут не менее 100 км пролегал через живописные места региона.

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В Курганской области в начале февраля состоится два спортивных мероприятия среди гонщиков. В первые дни месяца состоятся заезды на мотоциклах на льду и автобиатлон со стрельбой по мишеням. Когда и где в пройдут гонки — в подборке корреспондента URA.RU. Гонки на льду Для любителей быстрой езды и мотоциклов пройдет мероприятие «ЗаУралЛед 2025». Гонки на льду пройдут 1 февраля по адресу улица Промышленная, 17к2. Начало заездов в 12:00. По данным организаторов, в соревновании смогут принять участие следующие классы мототехники:  Автобиатлон На этих соревнованиях гонщики продемонстрируют не только мастерское вождение, но и меткую стрельбу.  Участники автобиатлона будут состязаться на внедорожниках в двух классах: 4х4 стандарт и 4х4 вездеход. В команде необходимо иметь два человека. — пилот и стрелок. Гонки пройдут 2 февраля на спортивной трассе деревне Заборская. Организаторы отмечают, что формат мероприятия — учебно-тренировочный сбор.  В Курганской области активно развиваются зимние виды спорта, включая автомобильные и мотоциклетные заезды. Ранее в январе уже прошел крупный зимний заезд на внедорожниках, который привлек множество участников и зрителей. Маршрут не менее 100 км пролегал через живописные места региона.
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