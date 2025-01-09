09 января 2025

В Кургане пройдет большой зимний заезд на внедорожниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторы обещают маршрут длиной не менее 100 км
Организаторы обещают маршрут длиной не менее 100 км Фото:

В Кургане 12 января начнется большой зимний заезд на внедорожниках. Организаторы обещают маршрут длиной не менее 100 км, который пройдет через живописные места Курганской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Сбор участников состоится в 9:00 на центральном пляже Голубых озер. Нас ждет длинный маршрут, протяженностью не менее 100 км. Планируется остановка на АЗС возле Белозерского. Обязательна хотя бы минимальная подготовка автомобиля. Мы не оставим никого в беде, но рассчитывать на постоянную помощь других участников не стоит — каждый должен полагаться на свои силы», — говорится в сообщении группы «Покатушки 45 — Внедорожные 4х4 выезды». Кроме того, организаторы рекомендуют взять с собой лопаты, рации, тросы и перекус.

Ранее URA.RU сообщало, что мотогонщик Константин Коленкин, выступавший за шадринский клуб «Торпедо-Шааз» Курганской области в полуфинале личного Чемпионата по мотогонкам на льду, из-за травмы покинул состязания. Они проходили в Шадринске.

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В Кургане 12 января начнется большой зимний заезд на внедорожниках. Организаторы обещают маршрут длиной не менее 100 км, который пройдет через живописные места Курганской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». «Сбор участников состоится в 9:00 на центральном пляже Голубых озер. Нас ждет длинный маршрут, протяженностью не менее 100 км. Планируется остановка на АЗС возле Белозерского. Обязательна хотя бы минимальная подготовка автомобиля. Мы не оставим никого в беде, но рассчитывать на постоянную помощь других участников не стоит — каждый должен полагаться на свои силы», — говорится в сообщении группы «Покатушки 45 — Внедорожные 4х4 выезды». Кроме того, организаторы рекомендуют взять с собой лопаты, рации, тросы и перекус. Ранее URA.RU сообщало, что мотогонщик Константин Коленкин, выступавший за шадринский клуб «Торпедо-Шааз» Курганской области в полуфинале личного Чемпионата по мотогонкам на льду, из-за травмы покинул состязания. Они проходили в Шадринске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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