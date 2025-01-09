В Кургане пройдет большой зимний заезд на внедорожниках

В Кургане 12 января начнется большой зимний заезд на внедорожниках. Организаторы обещают маршрут длиной не менее 100 км, который пройдет через живописные места Курганской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
«Сбор участников состоится в 9:00 на центральном пляже Голубых озер. Нас ждет длинный маршрут, протяженностью не менее 100 км. Планируется остановка на АЗС возле Белозерского. Обязательна хотя бы минимальная подготовка автомобиля. Мы не оставим никого в беде, но рассчитывать на постоянную помощь других участников не стоит — каждый должен полагаться на свои силы», — говорится в сообщении группы «Покатушки 45 — Внедорожные 4х4 выезды». Кроме того, организаторы рекомендуют взять с собой лопаты, рации, тросы и перекус.
Ранее URA.RU сообщало, что мотогонщик Константин Коленкин, выступавший за шадринский клуб «Торпедо-Шааз» Курганской области в полуфинале личного Чемпионата по мотогонкам на льду, из-за травмы покинул состязания. Они проходили в Шадринске.
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