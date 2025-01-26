«Диваны в крошках, под столами грязь»: топ заведений Кургана с самым низким рейтингом

В Кургане много заведений, которые радуют гостей самыми разнообразными блюдами и хорошим обслуживанием. Однако есть и такие, которые вызывают лишь ужас и негатив у жителей. URA.RU собрало топ заведений с самым низким рейтингом согласно оценкам и отзывам сервиса «2ГИС».
Кафе Terraza в 3 микрорайоне Заозерного, средняя оценка 2,9
Заведение специализируется на японской кухне. Основные жалобы клиентов на разницу блюд в кафе и тех, что привозят доставкой. «В доставку кладут самое плохое всегда. Не пойму почему так. В поке кости, чуть не подавилась. Картошка фри размякшая и вся в соли, есть невозможно», — такой отзыв оставила клиентка заведения Ева. Также один из посетителей был недоволен алкогольным коктейлем, так как алкоголя в нем не обнаружил.
К слову сказать, кафе Terraza по улице Карла Маркса имеет среднюю оценку 3. Здесь посетители жалуются на грязь и холод внутри заведения, высокие цены, невкусную еду и невежливых сотрудников. «В заведении очень грязно, диваны в крошках, под столами грязь, сами столики не убирают. Еда не соответствует цене ( слишком дорого), чайники с чаем маленькие очень. Онигири очень жирные, кассиры (официанты?) ходят в худи, невежливые, еду несут долго», — написала посетительница Камилла. Также гости отмечают, что бронировать столики в кафе заранее нет смысла, так как они все равно будут заняты по приходу в кафе, несмотря на бронь.
Бар «Егерь», средняя оценка 3
Основная кухня заведения — восточная. Очень много негативных отзывов оставили посетители о работнице на входе. «На входе просто стоит неадекватная женщина, не уточнила, будем ли мы стол бронировать, взяла сразу за вход и депозит, даже ничего не уточняя, обсыпала меня матами», — написала одна из посетительниц. Гости советуют обязательно проверять чеки, чтобы избежать надувательства со стороны заведения. Также много жалоб на постоянные драки и невкусные напитки в баре. Однако есть и положительные отзывы. Например, высокой оценки по отзывам удостоился охранник Даниил, который по мнению посетителей хорошо выполняет свои обязанности и очень приветлив. Также хорошо отзываются об официантке Лидии. «Самые лучшие официанты, особенно хочу отметить Лидию, понимает гостей с полуслова», — написал отзыв Александр.
Караоке-бар «Ели-Пели», средняя оценка 3,1
Заведение предлагает русскую и еврейскую кухню. Основные претензии посетителей, судя по отзывам, имеются к контингенту, долгому ожиданию микрофона и невкусным коктейлям. Что касается работы персонала, здесь мнения разделились. Кто-то считает сотрудников заведения очень вежливыми, другие же наткнулись на хамское отношение. Посетительница Алена рекомендует заведение людям возраста от 35 лет. «Конечно, заведение потеряло свой презентабельный вид. Но если вы хотите тряхнуть стариной, то это заведение отличный вариант», — написала девушка.
Кафе японской кухни «Ямато» по улице Гоголя, средняя оценка 3,2
«Раньше был любимый ресторан японской кухни, но сейчас все стало очень плохо. Были с девушкой последний раз в этом месте. Заказали 4 разных вида роллов, но на вкус все оказалось одинаково — будто поели одного риса с сыром», — так отозвался один из гостей. Посетители отмечают, что кухня заведения испортилась.
Кафе Kvevri, средняя оценка 3,3
Заведение специализируется на грузинской кухне. Отмечается, что блюда здесь вкусные, но дождаться их очень сложно. «Получили горячее спустя час ожидания, опоздали из-за этого везде, где можно. При том, что в обеденное время в зале было занято всего два столика», — написала отзыв посетительница. Также гости жалуются на плохой сервис. На слова посетителя о том, что он оставит негативный отзыв, официантка ответила, что они давно не обращают внимание на отзывы.
Ранее URA.RU составляло рейтинги заведений Кургана, опираясь на отзывы посетителей на платформе «2ГИС». В них были выделены лучшие бары города, среди которых высокие оценки получили такие места, как бар «Легенда» и бар-паб Old cool pub, где посетители отмечали уютную атмосферу и качество обслуживания.
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