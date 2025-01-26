Кухарук почтил память жертв блокады Ленинграда

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук возложил цветы к Вечному огню в день полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Об этом глава округа сообщил в своем telegram-канале.
«В память о погибших, героически сражавшихся защитниках и жителях блокадного города, возложил цветы к Вечному огню Мемориала Славы. Память о ленинградцах по сей день живет в наших сердцах. Их подвиг служит примером мужества, стойкости и силы человеческого духа», — написал Кухарук.
Глава также напомнил о приеме заявок на грант губернатора ХМАО, в который власти округа добавили еще одно направление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победители смогут получить от 50 тысяч до одного миллиона рублей на реализацию своих проектов.
27 января 2025 года исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Подробнее об истории блокады, ключевых сражениях и освобождении города-героя читайте в материале URA.RU.
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